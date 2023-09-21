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Тег:
ВійнаЗапоріжжя

Сили оборони ударили по секретній базі РФ у Мелітополі – ліквідовано 10 ворожих офіцерів

Журналіст
Сили оборони ударили по секретній базі РФ у Мелітополі – ліквідовано 10 ворожих офіцерів
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Днями Служба безпеки України та ЗСУ ударили по секретній базі РФ у Мелітополі Запорізької області.

Як передає НСН, про це повідомили джерела hromadske у Службі безпеки України.

Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі.

Зазначається, що внаслідок удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Також постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них — ліквідовані.

Сили оборони ударили по секретній базі РФ у Мелітополі – ліквідовано 10 ворожих офіцерів1

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