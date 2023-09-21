Уразили військовий аеродром в Криму: ЗСУ підтвердили удар 21 вересня

ЗСУ підтвердили удар 21 вересня по окупантах на захопленому українському півострові. Оборонці уразили військовий аеродром в Криму. Підтвердження надав СтратКом ЗСУ, передає НСН.

Сили оборони України у ніч проти 21 вересня завдали комбінований удар по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що раніше журналісти низки провідних ЗМІ, посилаючись на власні джерела у силових структурах, повідомляли, що співробітники СБУ та Військово-морських сил завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму.

На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Крім того там розташована база підготовки операторів дронів Mojaher. Саме ці безпілотники росіяни використовують для координації власних повітряних атак, а також у якості бойових ударних дронів.

Окупанти назвали сьогоднішню атаку найпотужнішою за весь час.

Ми писали про неї і публікували відео ТУТ.

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