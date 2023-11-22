В енергосистемі України зафіксовано дефіцит 22 листопада – громадян просять економити

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії 22 листопада. Про це повідомляє Укренерго, передає НСН.

Сьогодні в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися. Є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години, – йдеться у повідомленні

Ситуація в енергосистемі України: детальніше

Виробництво енлектроенергії

В енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Причини: збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції. Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.

Споживання

У вівторок 21 листопада, середньодобова температура була на 5,8°C нижче, ніж у минулий вівторок 14 листопада. Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.

Експорт/Імпорт

Експорт сьогодні здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 720 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови Загальний обсяг 2 707 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 507 МВт.

Магістральні мережі

Вчора ввечері було зафіксовано відключення дією захисту високовольтної лінії в центральному регіоні. Відключення споживачів не зафіксовано, тривають відновлювальні роботи.

Мережі обленерго

Станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

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