Ворог нову ударив по українській ТЕС, а на ЗАЕС стався блекаут: яка ситуація в енергосистемі

Яка ситуація в енергосистемі 16 листопада, розповіли в Міненерго, передає НСН.
Ворог пошкодив ТЕС на Донеччині, але електроенергії, яку виробляють українські генеруючі станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів
Яка ситуація в енергосистемі
Наслідки обстрілів
Ворог знову завдав удару по одній з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, є пошкодження обладнання. Без постраждалих.
Без світла тимчасово залишалося місто – супутник станції. Подачу електроенергії вже відновлено.
Генерація
З технічних причин сталося розвантаження однієї з ТЕЦ. Втрат тепломережі не було.
У короткостроковий аварійний ремонт було виведено блоки 5 ТЕС.
З них один вже повернуто в роботу, на інших тривають роботи.
Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.
Максимальне споживання зафіксовано о 18:00 минулої доби.
Ситуація на ЗАЕС
Напередодні (14 листопада) через некомпетентність російських загарбників та працівників Росатома ЗАЕС стався частковий блекаут.
Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.
Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.
Рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС залишаєтсья без змін – 15,67 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/Імпорт
Експорт електроенергії за минулу добу склав 1422 МВт*год, імпорт – 3896 МВт*год.
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