Ворог нову ударив по українській ТЕС, а на ЗАЕС стався блекаут: яка ситуація в енергосистемі

Яка ситуація в енергосистемі 16 листопада, розповіли в Міненерго, передає НСН.

Ворог пошкодив ТЕС на Донеччині, але електроенергії, яку виробляють українські генеруючі станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів

Яка ситуація в енергосистемі

Наслідки обстрілів

Ворог знову завдав удару по одній з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, є пошкодження обладнання. Без постраждалих.

Без світла тимчасово залишалося місто – супутник станції. Подачу електроенергії вже відновлено.

Генерація

З технічних причин сталося розвантаження однієї з ТЕЦ. Втрат тепломережі не було.

У короткостроковий аварійний ремонт було виведено блоки 5 ТЕС.

З них один вже повернуто в роботу, на інших тривають роботи.

Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Максимальне споживання зафіксовано о 18:00 минулої доби.

Ситуація на ЗАЕС

Напередодні (14 листопада) через некомпетентність російських загарбників та працівників Росатома ЗАЕС стався частковий блекаут.

Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

Рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС залишаєтсья без змін – 15,67 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/Імпорт

Експорт електроенергії за минулу добу склав 1422 МВт*год, імпорт – 3896 МВт*год.

Ще новини України: Чи будуть відключення світла за графіками у листопаді – коментар Міненерго