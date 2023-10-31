Чи будуть відключення світла за графіками у листопаді – коментар Міненерго

Міністерство енергетики прокоментувало інформацію про можливість відключення світла за графіками у листопаді.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

Про це повідомили у Міненерго України, передає НСН.

“У соціальних мережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії”, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Міністерство енергетики вкотре вирішило спростувати такого роду інформацію.

Відключення поки що не плануються

У Міненерго зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній території України.

“Більше того – наразі в резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії”, зазначили чиновники.

Саме тому зараз обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

Коли таки можливі відключення світла

У Міністерстві сказали, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку Росії.

Там додали, що раніше цю інформацію намагалися поширювати різні псевдоексперти. Однак відключень не відбулося ні в березні, ні в жовтні.

“Наголошуємо: відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання”, повідомили в Міненерго.

Що саме сказав нардеп

В інтерв’ю “Телеграфу” член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що в Україні планові відключення світла нібито можуть бути вже в листопаді навіть без ворожих обстрілів.

Також він сказав, що обмеження нібито з великою ймовірністю будуть навіть у тому разі, якщо російські окупанти не здійснюватимуть ракетних обстрілів і атак дронами.

Ще новини України: Соцвиплати і грошова допомога з 1 листопада – яких змін очікувати українцям