Графіки відключення електроенергії 2023 – як ними користуватися і коли будуть застосовані

В Україні звернули увагу на графіки відключення електроенергії для Київської, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. Що вони означають і як користуватися розповіли в ДТЕК

Українці побачили графіки відключень світла 2023 р. Втім, панікувати не варто: ці графіки опубліковані цілий рік і поки що не застосовуються.

Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК, інформує НСН.

“Графіки відключень розміщені на сайтах постійно, цілий рік. Однак вони не застосовуються. Якщо буде така необхідність – ми обов’язково про це повідомимо”, – запевнили енергетики.

Графіки відключення електроенергії 2023 – як ними користуватися

Графіки опубліковані на сайтах компанії кожного регіону. Зокрема:

для Києва;

для Київської області;

для Одеської області;

для Дніпропетровської області.

Кожен графік являє собою таблицю, розбиту на дні тижня (понеділок-неділя) та години доби (00-24). Так:

поля з перекресленою чорною блискавкою означають, що в цей час електрики немає;

поля з перекресленою сірою блискавкою – що можливі відключення;

білі поля – світло є, а вимкнень не планується.

Крім того, над графіком з’являється поле з інформацією про поточний стан з подачею електрики. Наразі повідомляється, що у всіх зазначених регіонах відключення не застосовуються. А якщо світла все ж немає, ймовірно, виникла аварійна ситуація.

Як користуватися графіком

Щоб дізнатися, коли будуть відключення за вашою адресу, слід заповнити кілька полів. Зокрема:

для областей – назву населеного пункту (для Києва це робити не потрібно);

назву вулиці;

номер будинку.

Після цього на екрані з’явиться графік, де буде по дням і годинам розписаний час відключень. В окремому полі буде виведено інформацію про те, чи застосовуються відключення в конкретний момент.

Наскільки готуються відключати світло

Для кожного регіону максимальний час вимкнення визначено по-різному. Наприклад, для Києва:

4 години повного відключення;

3 – можливого;

2 – без вимкнень.

Панікувати не варто

Втім, чітких термінів початку відключення світла немає. Як і немає повноцінного розуміння, чи доведеться до цього вдаватися взагалі.

Тому публікацію графіків варто сприймати виключно як підготовку до можливих проблем. Тим більше, що про їхню розробку було повідомлено ще на початку осені – проте з того часу їх так і не застосовували.

Коли почнуть вимикати електрику

За словами голови Міненерго Германа Галущенка, якщо Росія знову вдасться до масованих ударів по українській енергосистемі, блекаутів уникнути не вдасться. Втім, зазначив він, енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб відключення світла не були тривалими.

“Ми проводимо відповідні тренування, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Якщо, скажімо, будуть масовані удари, які завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі, будуть блекаути, але ми все готуємо для того, щоб вони мали короткочасний характер”, – йдеться у повідомленні.

Водночас міністр висловив упевненість, що атакувати українську енергосистему Росія буде. А тому енергетики тренуються не лише відновлювати об’єкти, а й захищати їх.

“У нас немає ілюзії, що ворог не атакуватиме енергосистему. Ми до цих атак готуємося: були реалізовані проєкти із захисту, які в принципі жодна країна у світі ще не реалізовувала”, – сказав Галущенко.

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