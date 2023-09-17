Графіки відключень світла вже готові – Міненерго

У Міністерстві енергетики узгодили графіки відключень світла на випадок масованих обстрілів росією об’єктів енергетичної інфраструктури, але наразі жодних відключень не планується.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері національного телемарафону Єдині новини, передає НСН з посиланням на Українську правду.

“По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему”, сказала вона.

З її слів, цьогоріч українські енергетики мають більше підготовки та розуміння щодо боротьби з наслідками масованих обстрілів. Крім того, небо України краще захищене системами ППО.

Раніше в Міненерго заявили, що не планують застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.

Там зазначили, що наразі жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

“Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується”, йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго уточнили, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

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