Які міста ризикують залишитись без тепла і світла взимку – думка експерта

За словами Олександра Харченка, директора Центру енергетичних досліджень, найбільша загроза залишитись без тепла і світла стоять перед двома областями України, які не є прифронтовими. Про це повідомляє Фокус, передає НСН.

Які міста ризикують залишитись без тепла і світла взимку

Найбільший ризик залишитися без опалення і світла взимку у двох великих міст. Це столиця України Київ і південний обласний центр Одеса. Своїми висновками про загрози в майбутньому опалювальному сезоні поділився директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За словами Харченка, ці два міста потребують великої кількості енергії і мають серйозний дефіцит генеруючих потужностей.

“У Києві є генерація, але вона покриває в кращому разі не більше тридцяти відсотків споживання. В Одесі взагалі немає нічого”, — пояснив він.

Окрім Києва та Одеси, перебої з електропостачанням очікуються в наступних містах:

Кременчук;

Житомир;

Кропивницький;

Запоріжжя.

Також у зоні постійного підвищеного ризику будуть усі прифронтові населені пункти.

Експерти, які оцінювали стан енергетичної системи країни, вважають, що зимові температури нижче мінус 10 градусів були б критичним навантаженням для енергетичного сектору навіть без обстрілів.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев дотримується іншої позиції і впевнений, що українці переживуть цю зиму легше, ніж попередню. Свої висновки Рябцев ґрунтує на тому, що в минулому опалювальному сезоні люди отримали цінний досвід подолання енергетичних проблем. Обстріли та блекаути вже не стануть несподіванкою для споживачів. Крім того, багато хто заздалегідь готується до відключень і купує альтернативні джерела тепла і світла.

“Абсолютна більшість споживачів розуміє, що на них чекає, і як на це реагувати”, — вважає Рябцев.

Ще новини України: В Україні можуть ввести графіки відключення газу взимку – експерт