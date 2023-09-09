В Україні розробили графіки відключення світла, які можуть запровадити вже з 1 жовтня

Місцева влада та енергетичні компанії вже розробили графіки відключення світла в регіонах України, їх можуть застосовувати з 1 жовтня.

Відключення електроенергії може початися з новими атаками рф, через які можливі проблеми з розподілом чи генерацією струму в Україні, пише НСН з посиланням на Обозреватель.

Чи будуть відключення світла

Найімовірніше, відключення будуть. Однак у кращому сценарії вони можливі в період пікових навантажень і не для всіх.

В Україні, за даними Міністерства енергетики, відновили близько 70% пошкоджених ТЕС та ТЕЦ, підготовка до зими триватиме до жовтня і ще є час збільшити відсоток. І хоч ситуація справді складна, енергетики не беруться точно прогнозувати, якими будуть відключення та чи будуть вони взагалі.

“Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, у тому числі для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ”, заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час відеозв’язку Business Breakfast.

За його словами, Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з тими ж потужностями, що й минулого року. Однак питання полягає не тільки в тому, чи вистачить генерації, а й у можливостях розподіляти електроенергію. І тут все залежить від того, наскільки успішно рф атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку.

Проте з урахуванням відсутності в системі електроенергії від Запорізької АЕС цілком можливо, що й дефіцит буде значним.

“Розмір дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження”, пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Імпортна електроенергія для України коштує дорого і тариф такої ціни не покриває. Тому частину дефіциту можуть компенсувати імпортом, інше – відключеннями.

“Україна споживатиме більше, і може виникнути значно більший дефіцит, який не вдасться покрити імпортом. Коли імпорту не вистачить, систему доведеться балансувати відключеннями”, пояснив ЗМІ виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Є й песимістичніший сценарій – якщо рф продовжить руйнувати енергетичну інфраструктуру, це може призвести до виникнення нових проблем. Запас міцності при цьому недостатній, щоб швидко ліквідувати наслідки всіх атак. Підготовка до опалювального сезону відбувається не лише за допомогою енергетиків, а й військових. Чим краще ППО, тим більше шансів, що атаки вдасться відбити.

Які можуть бути відключення

Графіки відключень у більшості регіонів вже розробили. Далеко не факт, що їх застосовуватимуть, проте приблизне розуміння, як довго може тривати відключення, є.

Наприклад, у Львівській області їх запровадять з 1 жовтня (діяти вони почнуть лише за розпорядженням “Укренерго” та за необхідності скоротити споживання). При цьому тривалість відключень може становити до двох годин поспіль і до чотирьох годин на добу.

На Полтавщині, як зазначають в облдержадміністрації, може бути шість черг відключення електроенергії. Також графіки аварійних та планових відключень вже розробили у “Вінницяобленерго”. Програму знеструмлення споживачів у підприємстві називають “справедливою та недискримінаційною”. Щодо тривалості знеструмлення, їх періодичність може коливатися від 2 до 4 годин поспіль.

Така сама ситуація – у всіх регіонах.

Спікер “Львівобленерго” Галина Петрушка на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що компанія проводить інформування споживачів про приналежність до груп у графіках відключень.

“Є розпорядження міністерства, всі повинні підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня почнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки… Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде”, розповідає Обозревателю співрозмовник в уряді.

За яких умов відключень не буде

Такий варіант також є. Його ймовірність невисока, однак, якщо Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС у найближчі місяці, а ракетні атаки та запуски дронів на українські міста припиняться, то причин для масових та тривалих відключень може не бути.

Так само, як і у випадку з відключеннями, прогнозувати таку ситуацію вкрай складно. Проблеми з енергетикою – наслідок повномасштабної агресії рф проти України. І лише перемога у війні може забезпечити Україні енергетичну безпеку.

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