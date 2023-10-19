На авіазаводі у Воронежі стався загадковий блекаут. Про це повідомило, зокрема, російське видання База, передає НСН.

Спецслужби проводять перевірку через аварійну ситуацію на території філії авіаційного заводу ІЛ у Воронежі (ВАСО) — філії ПАТ «Авіаційний комплекс ім. С.В. Іллюшина».

За даними російського tg-каналу “База”, вранці 18 жовтня на головній низькій підстанції підприємства сталося коротке замикання. Це спричинило аварійну ситуацію з відключенням електрики на всій території філії ПАТ «ІЛ», яка займає значну територію Лівобережного району міста. Крім того, без електрики та тепла залишився 31 житловий будинок (там мешкає понад 12 000 осіб). За даними “Бази”, електрика була відсутня практично весь день.

Що стало причиною короткого замикання, поки що невідомо. На завод були викликані співробітники поліції та спецслужб. Наразі проводиться перевірка.

Місцеві жителі повідомляють, що відключення світла сталося ще ввечері 17 жовтня. Згасло також освітлення злітної смуги аеродрому підприємства та найближчого гаражного кооперативу.

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