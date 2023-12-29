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Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій

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Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомили 29 грудня у Мінреінтеграції, передає НСН.

Сьогодні Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 25.04.2023 № 391 і від 25.08.2023 № 928.

Ці зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій: деталі

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій

Суть нововведень є такою:

1.Для працівників передбачили можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації.

2.Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

Проєкт постанови розроблено Мінреінтеграції на виконання доручення Прем’єр-міністра України спільно з Мінфіном та Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли:

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