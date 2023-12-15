Військові лікарі рятуватимуть цивільних на територіях активних та можливих бойових дій – плани Уряду

Військові лікарі рятуватимуть цивільних на територіях активних та можливих бойових дій. Такі плани Уряду. Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій. Про це повідомляє 15 грудня Мінреінтеграції, передає НСН.

Розроблення відповідного механізму обговорили учасники наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Вказане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників.

Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях.

Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість.

Також йшлося про можливість залучення до такої роботи працівників релокованих із ТОТ медичних закладів.

Оскільки це питання наразі актуальне для багатьох прифронтових населених пунктів, воно залишається у фокусі уваги Віцепрем’єрки.

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