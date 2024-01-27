Україна у 2024 році отримає всі засоби для перемоги над Росією – польський політик Чех

Україна у 2024 році отримає всі засоби для перемоги над Росією. Так вважає громадський діяч, історик, журналіст, депутат польського сейму II та III каденції Мирослав Чех. Про це він заявив в інтерв’ю на телеканалі “Еспресо“, передає НСН.

На думку Чеха, ситуація у 2024 році переходить на зовсім інший рівень. Буде побудована система союзів, а також політичних, військових та економічних рішень

Україні справді будуть надані всі засоби, щоб Україна перемогла Росію. Також Україна настільки зміцнила власні сили, що могла б вистояти сто років, якщо комусь там у Росії спаде на думку атакувати Україну чи інші країни, – зазначив він

Сьогодні полковник Ігнат сказав, що партнери готові вже сьогодні передати Україні F-16. Але нічого не змінилося від цієї розмови, – коментує польський політик.

Нідерландські, данські й норвезькі F-16 готові передати Україні. Але у вас немає інфраструктури, щоб прийняти й обслуговувати їх. Те саме й з “леопардами”. “Леопарди” передали, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що у 2024 році Німеччина підготує 10 тисяч українських солдатів і передасть 80 “леопардів”. Проблема в тому, де їх ремонтувати та де запчастини. Може це здаватися абсурдом, але насправді Європа після завершення холодної війни роззброїлася, і військово-промисловий комплекс так само – капали трохи на експорт, натомість для власних сил і щоб допомагати під час такої страшної війни, якою є російсько-українська війна, не готові, – вважає Чех.

Але, за його словами, ситуація у 2024 році переходить на зовсім інший рівень.

Вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп – у цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави й працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс, – зауважив Чех

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Сценарії війни в Україні в 2024-2025 роках: виснаження, заморожування, Перемога і Джокери

А також: Чи припинить Захід допомагати Україні і чи стане Трамп президентом – прогнози на 2024 рік від Financial Times