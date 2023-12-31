Чи припинить Захід допомагати Україні і чи стане Трамп президентом – прогнози на 2024 рік від Financial Times

Чи припинить Захід допомагати Україні, чи стане Трамп президентом, чи перейде війна між ХАМАС й Ізраїлем спровокувати регіональний конфлікт? Відповіді на ці та інші питання надали журналісти британської газети Financial Times, опублікувавши прогноз на 2024 рік, передає з посиланням на канал 24 НСН.

У своїй статті статті Financial Times спробували передбачити, на які тенденції слід очікувати світові у новому році. У матеріалі є згадка й про ситуацію з війною в Україні.

Отже.

Чи припинить Захід допомагати Україні?

Відповідь – ні.

Журналісти вважають, що партнери з ЄС і США продовжать підтримувати Україну. Так, дійсно, наприкінці 2023 року питання військової та фінансової підтримки Києва стало джерелом розбіжностей по обидва боки Атлантики. Однак адміністрація Байдена залишається рішучою у своєму зобов’язанні продовжувати підтримувати Україну. Автори матеріалу наголосили, що у спробі забезпечити збільшення допомоги потенційна угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордону США.

Водночас, заглядаючи вперед, журналісти сказали, що потенційне повернення Дональда Трампа на посаду президента становить ще більший виклик для війни, яка триває в Україні.

Водночас за словами авторів, лідери Європейського Союзу стикаються із завданням пошуку альтернативних шляхів обходу вето Угорщини на пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на початку 2024 року.

Чи стане Трамп президентом США знову

Відповідь – ні.

Журналісти Financial Times висловили скептицизм щодо можливості Трампа стати президентом США знову. Однак, якщо припустити, що юридичні перешкоди, які заважають Трампу брати участь у виборах у штатах Колорадо та Мен, подолані, його кампанія проти чинного президента Джо Байдена потенційно може згадатися як “найбільш суперечлива” в історії Сполучених Штатів.

Чи залишиться Урсула фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії вдруге

Відповідь – так.

Журналісти схиляються до такої думки, бо в період безпрецедентних криз Урсула фон дер Ляєн проявила гідні похвали зусилля, продемонструвавши важливість єдиних дій в рамках Європейського Союзу у різних сферах, таких як запозичення, охорона здоров’я, витрати на оборону та енергетична політика.

Однак попри це, її проактивний підхід до впровадження політики та підтримки міцного альянсу з Вашингтоном викликав невдоволення серед деяких лідерів. Крім того, ризик перемоги правих популістів на виборах до Європейського парламенту становить загрозу для її коаліції 2019 року.

З усім тим, правоцентристська Європейська народна партія фон дер Ляєн залишається оптимістичною щодо збереження своєї лідерської позиції, навіть якщо це потребує налагодження тісніших зв’язків з євроскептичними партіями.

Чи буде 2024 рік більш спекотним за 2023 рік

Відповідь – так.

За прогнозами експертів, 2023 рік, як очікується, стане найспекотнішим за останні 174 роки кліматичних спостережень. До такого висновку привела постійна поява пекучих спекотних днів протягом року.

Проте вчені прогнозують, що 2024 рік перевищить цей рекорд, насамперед через вплив природного кліматичного явища Ель-Ніньо. Очікується, що Ель-Ніньо досягне свого піка, можливо, вже в січні 2024 року, що призведе до підвищення глобальної температури та ще більшого рівня тепла.

Чи може війна між ХАМАС й Ізраїлем спровокувати регіональний конфлікт

Відповідь – ні.

Журналісти вважають, що ні. Останні події викликали сплеск насильства в усьому регіоні, зокрема за участю підтримуваних Іраном екстремістських угруповань. Велике занепокоєння викликає потенційна ескалація прикордонних зіткнень між ліванським рухом Хезболла та збройними силами Ізраїлю, яка може перерости в повноцінний конфлікт.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу недвозначно заявив про свою нездатність співіснувати з бойовиками Хезболли, дислокованими на кордоні. Однак вони залишаються оптимістичними, що дипломатичні заходи зможуть стримати загострення ситуації.

Варто підкреслити, що і Вашингтон, і Тегеран не схильні до ширшої регіональної конфронтації, навіть у разі ескалації між Хезболлою та Ізраїлем. Однак поточні обставини залишаються тривожно нестабільними.

Чи впаде економічне зростання Китаю до 3% чи менше

Відповідь – ні.

Економічне зростання Китаю зазнало помітного спаду в останні роки, ринок нерухомості, що становить майже одну третину валового внутрішнього продукту, переживає поступовий колапс. Багато місцевих органів влади борються з величезним борговим тягарем, тоді як китайські споживачі виявляють нерішучість.

Проте прогнози передбачають, що до 2024 року зростання ВВП країни продовжуватиме перевищувати 4%. Цей оптимістичний прогноз пояснюється стратегічним поєднанням пакетів списання боргу, ініціатив фіскального стимулювання та інших офіційних заходів підтримки. Крім того, очікується, що технологічний прогрес продовжить сприяти прогресу в економіці країни.

Чи нападе Китай на Тайвань після зміни там президента

Відповідь – ні.

Останнім часом все більше людей на Тайвані та за його межами розглядають можливість війни внаслідок розширення Китаєм військових маневрів. Лай Чін Те, фаворит на президентських виборах у Тайвані й представник керівної Демократичної прогресивної партії, має особливе минуле на відміну від чинного президента Цай Ін Вень.

Лай прямо висловив свою відданість дотриманню обережного підходу Цай щодо Китаю, прагнучи запобігти будь-якому приводу для нападу Пекіна. Китайська влада під керівництвом лідера Сі Цзіньпіна продовжує підтримувати віру в те, що Тайвань можна “возз’єднати” з країною, не вдаючись до збройного конфлікту. Їхні методи включають посилення військового залякування, вплив на політиків острова, використання економічних стимулів і введення міжнародної ізоляції.

Чи перейде Аргентина на американський долар

Відповідь – ні.

Громадяни Аргентини, здавалося, відмовилися від песо, вдавшись до заощаджень у доларах і беручи участь у неофіційних операціях з нерухомістю в тій же валюті. Однак, попри свої передвиборчі обіцянки про доларизацію економіки, новопризначений президент Хав’єр Мілей обрав девальвацію як свою початкову економічну стратегію.

У той час як міністр економіки Луїс Капуто стверджує, що перехід на американську валюту залишається довгостроковою метою, експерти прогнозують, що цей крок навряд чи здійсниться у 2024 році. Міжнародний валютний фонд висловив скептицизм і більшість економістів стверджують, що потенційна втрата економічного суверенітету перевищить будь-які уявні вигоди.

Чи збанкрутує компанія Х під керівництвом Ілона Маска

Відповідь – так.

Відомий підприємець Ілон Маск, відомий своєю нетрадиційною тактикою, знову вдався до попереджень про банкрутство як засобу мотивації, стратегії, яка раніше застосовувалася в Tesla та SpaceX. Однак цього разу майбутнє для X здається невизначеним, оскільки рекламні зусилля компанії та спроби створити нові джерела доходу наштовхнулися на значні невдачі.

Після недавніх випадків емоційних спалахів, спрямованих саме на рекламодавців X, смілива віра Маска в те, що він може провести компанію через банкрутство, зберігаючи свою керівну посаду, становить значний ризик. Якщо цей сценарій розгорнеться, наступна боротьба за контроль над X на тлі фінансових потрясінь, безсумнівно, забезпечить бентежне продовження і без того драматичного придбання Twitter.

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