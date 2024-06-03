Україна перемагає в битві за Крим – The Economist

Україна перемагає в битві за Крим. Такого висновку дійшли журналісти видання The Economist , про що вони пишуть у своєму матеріалі.

Інформують Новини України – НСН.

Україна перемагає в битві за Крим попри обмеження

Україна поки що не може провести наземну операцію у напрямку окупованого Криму, але вже перемагає агресора Росію у боротьбі за півострів. Сили оборони вигнали основну частину Чорноморського флоту, постійно б’ють по російській ППО і завдають ударів по авіаційних базах, звідки злітають ворожі бойові літаки.

У матеріалі The Economist йдеться, що навіть в умовах, коли США зберігають деякі обмеження щодо застосування своєї зброї, Україна досягає успіхів.

«Українська кампанія є сумішшю військової та політичної стратегії. Політично це найважливіший актив Росії; але він також дуже вразливий», – зазначив колишній радник Міноборони Німеччини Ніко Ланґе

Кримський міст буде знесено

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес переконаний: загарбникам вже «ніде сховатися» в Криму. Українці знають все, що відбувається на півострові, і обов’язково «знесуть Керченський міст, коли будуть готові».

Але проблемою буде нова залізниця Ростов-Крим, яку окупанти будують із російської території через окупований південь.

Залізниця по сухопутному коридору – це визнання з боку російських окупантів того, що Кримський (Керченський) міст приречений. Вони шукають спосіб підстрахувати свої ставки, тому що усвідомлюють, що рано чи пізно у них виникнуть проблеми, – наголосив представник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук

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