Удари по мостах на Півдні 6 серпня: значення цієї операції і тролінг росії з боку МО України

Удари по мостах на Півдні, які завдає Україна, мають велике значення для ходу війни. Так вважають і вітчизняні, і іноземні аналітики, передає НСН. А в українському оборонному відомстві висміяли потуги ЗС РФ знищити українську бойову авіацію, яка продовжує успішно руйнувати шляхи постачання російських загарбників.

Нагадаємо, під час останньої масованої повітряної атаки по Україні у ніч проти 6 серпня ЗС РФ намагалися уразити на військових аеродромах літаки ЗСУ, носії ракет Storm Shadow. Російське міноборони звітувало про досягнення усіх поставлених цілей. Втім, після ворожих обстрілів Сили оборони завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах. Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони України.

У відомстві поглузували з марних потуг росіян знищити бойову авіацію ЗСУ.

Хованки. Десятки російських ракет і “Шахедів” шукали на аеродромах українські літаки та ракети “Storm Shadow”. Проте лише 6 серпня в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли, — йдеться у публікації

До своїх слів в Міноборони додали фото пошкоджених автомобільних переправ на Чонгарському та Генічеському мостах.

Удари по мостах на Півдні – значення цієї операції

Удари по Чонгарському на Геніченському мостах призвели до того, що дані переправи ворог не може використовувати для постачання зброї, резервів і ресурсів на бойові платформи. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк.

Те, що вони підтягували з Кримського півострова, росіяни зараз змушені пускати в обхід. Зокрема через Армянськ, а це критично близько до Сил оборони. Далекобійність Сил оборони окупантів суттєво лякає і дивує, — відзначила Гуменюк

Вона уточнила, що тепер росіянам доводиться використовувати наземний транспортний шлях. Тобто це ускладнення і уповільнення логістики.

Ми відчуваємо це, тому що відпрацювавши по пунктах бойового боєпостачання ворога досить потужно, бачимо, що ворог не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів. Тобто це велика стратегія, над якою працюють Сили оборони. Знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту» – сказала Гуменюк

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських наземних ліній зв’язку, що з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область.

Відтак, 6 серпня російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні шляхи.

ВВС повідомляє про руйнування автомобільного мосту та газопроводу в окупованому Генічеську Херсонської області.

Йдеться про міст через протоку Тонка, що з’єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою, написав Сальдо у своєму телеграм-каналі. Також перебитий газопровід, що проходить поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що удари Сил оборони по мостах на критично важливих російських напрямках є частиною української кампанії з перекриття, спрямованої на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій.

Ще новини України: Вибухи в Генічеську та Чонгарі 6 серпня – окупанти скаржаться на “прильоти” (фото, відео)