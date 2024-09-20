У Кривому Розі відкрився Денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Ініціатива реалізована в межах спільного проєкту UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та Мінсоцполітики під назвою «Міста і громади, вільні від домашнього насильства»за підтримки урядів Канади та Великої Британії.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

У Кривому Розі відкрили Центр допомоги постраждалим від домашнього насильства

Відтепер за адресою вулиця Вадима Гурова, 43 жителі Кривого Рогу та району, які постраждали від різних форм насильства, безкоштовно можуть звернутися за консультацією психолога, соціального працівника та юриста. Отримати послугу соціального супроводу та інформацію про інші послуги.

Кривий Ріг з 2023 року вже є учасником проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». У місті працюють міський центр соціальних служб, кризовий центр, 4 мобільні бригади.

За вісім місяців 2024 року чотирма мобільними бригадами здійснено 1267 виїздів. Соціальними послугами охоплено 2973 особи, які постраждали від домашнього насильства.

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