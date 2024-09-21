21 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

21 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 21 вересня. Міжнародний день миру. День подяки і прибирання. День фармацевтичного працівника України і День хірурга в Україні. Сьогодні свої дні народження святкують одразу декілька українських міст. Православні вшановують пам’ять святого апостола Кондрата. Залишився 101 день до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 941 день повномасштабної війни в Україні.

21 вересня – яке сьогодні церковне свято

21 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Кондрата. Він був одним із 70 апостолів, які проповідували Слово Боже після воскресіння Ісуса Христа. Він проповідував у Афінах та Магнезії (східний півострів Фессалії) і був єпископом Афінським. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства, що викликало ненависть серед тих, хто залишався вірним язичницьким віруванням.

21 вересня у світі

Міжнародний день миру

Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн — лише в минулому столітті людству судилося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод — стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи та послаблювати військову напругу. 21 вересня національний День миру святкує й Україна — останнім часом це питання для нас є особливо актуальним.

Всесвітній день прибирання

Всесвітній день прибирання, що відзначається щороку в третю суботу вересня, – це глобальна дата, що об’єднала, навколо себе мешканців різних країн світу, з метою прибирання планети від сміття.

Міжнародний день прибирання прибережних територій

Міжнародний день прибирання прибережних територій – важлива глобальна подія, спрямована на збереження та захист наших океанів, хвиль і пляжів. Цей день щорічно відзначається у третю суботу вересня мільйонами волонтерів по всьому світу, які збираються разом, щоб прибрати сміття з пляжів і водних шляхів, щоб зменшити забруднення морського середовища і захистити морське життя.

Всесвітній день подяки

Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили в 1965 році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують в світі.

Всесвітній день донора кісткового мозку

В третю суботу вересня кожного року весь світ відзначає день донора кісткового мозку. Метою цього дня є вшанування тих людей, які з ризиком для свого здоров’я рятують життя пацієнтів, хворих на лейкемію. Також це свято привертає увагу до інформаційних кампаній та заохочує ставати донорами гемопоетичних стовбурових клітин.

Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями

Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями, що відзначається 21 вересня, є важливим днем, який висвітлює нагальні проблеми, пов’язані з монокультурними насадженнями та їх впливом на біорізноманіття, місцеві громади та навколишнє середовище.

А також у світі:

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День Незалежності Белізу

День Незалежності Мальти

День Незалежності Республіки Вірменія

21 вересня в Україні

День міста Прилуки

День міста Прилуки відзначається щорічно в першу суботу після 17 вересня. Це особливий день для мешканців міста, який об’єднує їх у спільному святкуванні та відзначенні історії та культури Прилук.

День міста Чернігів

Щорічно 21 вересня Чернігів святкує свій день народження – День міста. Свято традиційно триває декілька днів.

День міста Кропивницький

Щорічно в третю суботу вересня мешканці Кропивницького святкують день міста, яке за свою історію декілька разів змінювало назву.

День фармацевтичного працівника України

Згідно Указу Президента України з 1999 року день фармацевтичного працівника святкується щорічно в третю суботу вересня.

День хірурга

Третя субота вересня визнана Днем хірурга в Україні. Важко згадати більш складну та важливу професію, ніж рятування життя людей за допомогою своїх рук та медичних інструментів.

День винахідника і раціоналізатора України

В 1994 році Указом Президента було встановлено, що кожної третьої суботи вересня в Україні буде відзначатися день винахідника та раціоналізатора. Метою свята стала підтримка тих людей, які впроваджують нові технології, знаходять методи боротьби із захворюваннями, проводять селекцію рослин та тварин з метою покращення їх продуктивності.

Іменини 21 вересня

Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 21 вересня, є хризопраз. Різновид халцедону, який відрізняється соковитим зеленим кольором. Здавна вірили, що хризопраз надихає на творчість та розкриває природні таланти людини.

Традиції, заборони, прикмети 21 вересня

У народі 21 вересня – свято Кіндрат та Іпат. За звичаями цього дня слід добре попрацювати, зокрема на городі та присадибній ділянці.

У молитвах до святих цього дня просять зцілення від хвороб, здоров’я і сил. Як уже говорили, на Кіндрата слід добре попрацювати, наприклад, зробити прибирання в домі та у дворі – вважається, що вся праця обов’язково винагородиться і обернеться достатком і благополуччям.

Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.

Ще прикмети 21 вересня

рано опало листя з дерев — зима прийде рано;

світанок червоного кольору — чекайте на дощову чи вітряну погоду;

ясна погода — до теплої осені;

шишок на ялині багато — наступного року буде багато ягід і горіхів;

на деревах багато павутини — до теплої погоди.

Що не можна робити 21 вересня:

Не можна плести інтриги, скандалити, сваритися.

Не слід брати чи давати будь-які речі в борг.

Забороняється лінуватися.

21 вересня в історії

Визначні події

1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.

1991 — на референдумі 99 % виборців проголосували за незалежність Вірменії.

1998 — по американському телебаченню показано запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

2019 — старт українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.

2022 — Президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголосив мобілізацію

Народилися 21 вересня

1452 — Джироламо Савонарола, флорентійський поет, монах-домініканець; у 1494 році проголосив Христа королем Флоренції.

1885 — Томас де Гартман, український композитор, піаніст.

1944 — Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон (пом. 2009)

1946 — Леонід Кисельов, український поет російського походження.

1947 — Стівен Кінг, американський письменник.

1951 — Аслан Масхадов, Президент Республіки Ічкерія.

1965 — Валентин Джима, український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор (1994), батько Олімпійської чемпіонки (2014) Юлії Джими

1972 — Ліам (Вільям Джон Пол) Галлахер, вокаліст британського гурту «Oasis».

Померли 21 вересня

1709 — Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманщини.

1832 — Вальтер Скотт, шотландський письменник помер у віці 61 року.

1860 — Артур Шопенгауер, німецький філософ-ірраціоналіст.

1905 — Микола Бенардос, український винахідник, творець дугового електрозварювання.

1944 — Олександр Кошиць, український диригент та композитор.

1955 — Володимир Савченко-Більський, український військовий діяч, генерал-хорунжий флоту УНР, контрадмірал.

1987 — Джако Пасторіус, джазовий бас-гітарист.

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