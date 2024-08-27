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Церковний календар на вересень 2024 року: список свят

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Церковний календар на вересень 2

Українцям важливо знати церковний календар на вересень. Адже з вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар.

Повідомляють Новини України – НСН.

У вересні Православна церква України відзначатиме Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. А також Зачаття святого Івана Хрестителя.

Православний календар на кожен день дивіться нижче.

Церковний календар на вересень 2024 року

  • 1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
  • 2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;
  • 3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
  • 4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
  • 5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;
  • 6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;
  • 7 вересня – святого мученика Созонта;
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;
  • 10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

Церковний календар на вересень

  • 11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;
  • 12 вересня – святого священномученика Автонома;
  • 13 вересня – святого священномученика Корнилія;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
  • 15 вересня  – святого великомученика Микити;
  • 16 вересня – святої великомучениці Євфимії;
  • 17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;
  • 18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
  • 19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;
  • 20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;

Церковний календар на вересень 3

  • 21 вересня – святого апостола Кондрата;
  • 22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;
  • 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;
  • 24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;
  • 25 вересня – святої преподобної Євфросинії;
  • 26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;
  • 27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;
  • 28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В’ячеслава;
  • 29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;
  • 30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

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