Церковний календар на вересень 2024 року: список свят

Українцям важливо знати церковний календар на вересень. Адже з вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар.

Повідомляють Новини України – НСН.

У вересні Православна церква України відзначатиме Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. А також Зачаття святого Івана Хрестителя.

Православний календар на кожен день дивіться нижче.

Церковний календар на вересень 2024 року

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;

7 вересня – святого мученика Созонта;

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня – святого священномученика Автонома;

13 вересня – святого священномученика Корнилія;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

15 вересня – святого великомученика Микити;

16 вересня – святої великомучениці Євфимії;

17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;

19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;

21 вересня – святого апостола Кондрата;

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;

25 вересня – святої преподобної Євфросинії;

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;

28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В’ячеслава;

29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

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