У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 1 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у шостий день змагань.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

10 спортсменів візьмуть участь у шостий змагальний день.

Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — перші представники легкої атлетики, стрілець Сергій Куліш, а також тенісистки Людмила та Надія Кіченок. Також у цей день за вихід у фінальні сутички та медаль боротиметься дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 1 серпня

08:30. Легка атлетика. Ігор Главан: спортивна ходьба на 20 км, фінал

10:20. Легка атлетика. Олена Собчук, Марія Сахарук, Людмила Оляновська: спортивна ходьба на 20 км, фінал

10:30. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 м, фінал

11:00. Дзюдо. Єлизавета Литвиненко: до 78 кг, 1/8 фіналу (бій №8)

12:14. Стрільба з лука. Вероніка Марченко: одиночний турнір, 1/32 фіналу

12:18. Плавання. Владислав Бухов: 50 м, вільний стиль, кваліфікація

Не раніше 17:00. Теніс. Людмила Кіченок/Надія Кіченок: парний розряд, чвертьфінал (корт “Сімона Матьє”, третій запуск)

17:00. Дзюдо. Жінки, до 78 кг, фінальні сутички

21:44. Плавання. 50 м, вільний стиль, півфінал

Хто боротиметься за медалі?

Шість спортсменів: Ігор Главан, Олена Собчук, Марія Сахарук, Людмила Оляновська (легка атлетика), Сергій Куліш (кульова стрільба), Єлизавета Литвиненко (дзюдо).

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