У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 1 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у шостий день змагань.
Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».
10 спортсменів візьмуть участь у шостий змагальний день.
Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — перші представники легкої атлетики, стрілець Сергій Куліш, а також тенісистки Людмила та Надія Кіченок. Також у цей день за вихід у фінальні сутички та медаль боротиметься дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко.
Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 1 серпня
- 08:30. Легка атлетика. Ігор Главан: спортивна ходьба на 20 км, фінал
- 10:20. Легка атлетика. Олена Собчук, Марія Сахарук, Людмила Оляновська: спортивна ходьба на 20 км, фінал
- 10:30. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 м, фінал
- 11:00. Дзюдо. Єлизавета Литвиненко: до 78 кг, 1/8 фіналу (бій №8)
- 12:14. Стрільба з лука. Вероніка Марченко: одиночний турнір, 1/32 фіналу
- 12:18. Плавання. Владислав Бухов: 50 м, вільний стиль, кваліфікація
- Не раніше 17:00. Теніс. Людмила Кіченок/Надія Кіченок: парний розряд, чвертьфінал (корт “Сімона Матьє”, третій запуск)
- 17:00. Дзюдо. Жінки, до 78 кг, фінальні сутички
- 21:44. Плавання. 50 м, вільний стиль, півфінал
Хто боротиметься за медалі?
Шість спортсменів: Ігор Главан, Олена Собчук, Марія Сахарук, Людмила Оляновська (легка атлетика), Сергій Куліш (кульова стрільба), Єлизавета Литвиненко (дзюдо).
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