У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 29 липня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі.

Цей день буде одним з найнасиченіших: одразу 25 українців вийдуть на старт, 12 з них будуть у боротьбі за медалі.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Суспільне мовлення.

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Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день — лідери та медалісти збірної України на попередніх Олімпіадах Дар’я Білодід (дзюдо), Ольга Харлан (фехтування), Олена Костевич (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), а також команда спортивних гімнастів, що у складі збірної України боротиметься за медаль в багатоборстві.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 29 липня

10:00. Фехтування. Олена Кравацька: шабля, одиночний турнір, 1/32 фіналу

10:15. Кульова стрільба. Олена Костевич, Віктор Банькін: мікст, пістолет, 10 м, кваліфікація

11:00. Дзюдо. Дар’я Білодід: до 57 кг, 1/16 фіналу

11:25. Фехтування. Ольга Харлан: шабля, одиночний турнір, 1/16 фіналу

11:40. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні четвірки, втішні заїзди

11:50. Фехтування. Аліна Комащук: шабля, одиночний турнір, 1/16 фіналу

12:00. Стрибки у воду. Олексій Середа, Кірілл Болюх: синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал

12:13. Плавання. Ніка Шарафутдінова: 100 м, спина, кваліфікація

12:28. Плавання. Михайло Романчук: 800 м, вільний стиль, кваліфікація

13:00. Настільний теніс. Ярослав Жмуденко: одиночний розряд, 1/32 фіналу

15:00. Теніс. Даяна Ястремська: одиночний турнір, друге коло (корт №7, другий запуск)

15:00. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, друге коло (корт №13, другий запуск)

15:10. Велоспорт. Олександр Гудима: маунтенбайк, крос-кантрі, фінал

17:00. Дзюдо. Жінки, до 57 кг, фінальні сутички

17:00. Теніс. Людмила Кіченок/Надія Кіченок: парний турнір, перше коло (корт №8, третій запуск)

17:50. Бокс. Дмитро Ловчинський: понад 92 кг, 1/8 фіналу

18:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах: командне багатоборство, фінал

19:00. Теніс. Марта Костюк/Даяна Ястремська: парний турнір, перше коло (корт №7, четвертий запуск)

21:57. Плавання. Жінки: 100 м, спина, півфінали

22:00. Теніс. Еліна Світоліна: одиночний турнір, друге коло (центральний корт, другий запуск)

22:45. Фехтування. Жінки, особиста першість, шабля, фінал

Хто боротиметься за медалі?

12 спортсменів: Олексій Середа та Кірілл Болюх (у синхронних стрибках у воду), Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах (у команді в спортивній гімнастиці), Олена Кравацька, Ольга Харлан, Аліна Комащук (у фехтуванні), Дар’я Білодід (у дзюдо), Олександр Гудима (у велоспорті).