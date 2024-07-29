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Православний календар на серпень 2024: нові дати спасів

Автор -
Журналіст
Православний календар на серпень 2024

Варто знати православний календар на серпень. Адже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар.

Повідомляють Новини України – НСН.

Наступного місяця, 6 серпня віряни відзначатимуть Преображення Господнє, 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та 29 серпня  Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Православний календар на серпень 2024: список церковних свят

1 серпня – перенесення Чесного Хреста, святих мучеників Макавейських;

2 серпня – перенесення мощей святого першомученика Стефана;

3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;

4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії;

5 серпня – передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія;

6 серпня – Преображення Господнє;

7 серпня – святого преподобного мученика Дометія;

8 серпня – святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;

9 серпня – святого апостола Матія;

10 серпня – святого мученика Лаврентія, архідиякона;

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11 серпня – святого мученика Євпла;

12 серпня – святих мучеників Фотія і Аникити;

13 серпня – Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника;

14 серпня – Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

15 серпня  – Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа, святого мученика Діомида;

17 серпня – святого мученика Мирона;

18 серпня – мучеників Флора і Лавра;

19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата й інших;

20 серпня – святого пророка Самуїла;

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21 серпня – святого апостола Тадея, святої мучениці Васси;

22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;

23 серпня – Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського;

24 серпня – святого священномученика Євтихія;

25 серпня – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;

26 серпня – святих мучеників Андріяна і Наталії;

27 серпня – святого преподобного Пімена;

28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського;

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;

30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;

31 серпня – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

 

Ще новини України: Список свят на серпень 2024: чи будуть додаткові вихідні

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