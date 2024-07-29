Православний календар на серпень 2024: нові дати спасів

Варто знати православний календар на серпень. Адже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар.
Повідомляють Новини України – НСН.
Наступного місяця, 6 серпня віряни відзначатимуть Преображення Господнє, 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та 29 серпня Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
Православний календар на серпень 2024: список церковних свят
1 серпня – перенесення Чесного Хреста, святих мучеників Макавейських;
2 серпня – перенесення мощей святого першомученика Стефана;
3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;
4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії;
5 серпня – передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія;
6 серпня – Преображення Господнє;
7 серпня – святого преподобного мученика Дометія;
8 серпня – святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;
9 серпня – святого апостола Матія;
10 серпня – святого мученика Лаврентія, архідиякона;
11 серпня – святого мученика Євпла;
12 серпня – святих мучеників Фотія і Аникити;
13 серпня – Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника;
14 серпня – Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;
15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа, святого мученика Діомида;
17 серпня – святого мученика Мирона;
18 серпня – мучеників Флора і Лавра;
19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата й інших;
20 серпня – святого пророка Самуїла;
21 серпня – святого апостола Тадея, святої мучениці Васси;
22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;
23 серпня – Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського;
24 серпня – святого священномученика Євтихія;
25 серпня – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;
26 серпня – святих мучеників Андріяна і Наталії;
27 серпня – святого преподобного Пімена;
28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського;
29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;
31 серпня – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.
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