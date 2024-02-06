У Верховному Суді України викрили крота: чекав Росію у Львові і пропонував віддати Одесу та Харків

У Верховному Суді України викрили крота. Про це повідомляє СБУ, передає НСН.

СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію рф, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію нашої держави

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави.

У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

▪️ ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

▪️ ⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

▪️⁠ ⁠спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

▪️ ⁠прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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