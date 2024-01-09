«Я чекав на морозі 20 хвилин на одній нозі посеред снігу»: ветеран розповів, що таксист Bolt відмовився везти його

Ветеран розповів, що таксист Bolt відмовився везти його, коли дізнався, що він на милицях. Сталося це у Львові 8 січня. Своєю історією ветеран ЗСУ на ім’я Андрій поділився на особистій сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

За словами військового, 8 січня йому довелося чекати на морозі 20 хвилин машину, а водій просто скасував поїздку, бо дізнався, що ветеран на милицях.

Поки на милицях, змушений частенько користуватись таксівкою (перевязки, поліклініка і т.д.) у Львові і Києві. Болт – це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант, коли я водію повідомив, що на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь: “Там де всі таксисти”, кидає трубку, хамить хвилин 4, що він приїхав, але не каже, де він, і скасовує замовлення! – розповів Андрій

Він додав, що чекав на морозі 20 хвилин посеред снігу.

Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той виродок скасував замовлення? – написав ветеран

Він повідомив, що подав скаргу у Bolt, але там сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.

Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку, – написав військовослужбовець

Таксист Bolt відмовився везти ветерана: реакція соцмережі

Реагуючи на допис Андрія, користувачі Фейсбуку, почали тегати Bolt, але реакція компанія поки що так і не з’явилася.

Також українці пишуть про свій негативний досвід користування цим сервісом таксі.

Оксана Мерчук

Чоловік не міг з лікарні виїхати в Харкові, 2 таксі відмовили, Болт злизав гроші і не приїхав. Позорисько. Викликала сама йому з передмістя бюджетне, за 10 хвилин забрало, вже санітарка забрала в нього милиці, чекав так…

Ярик Пашкевич

Болт це дно..” ми не маемо до водія ніякого відношення , знаходьте самі” це такий прикол, коли вагітну жінку військового водій висадив на пів дорозі, бо вона попросила по дорозі зупинитись і забрати дитину біля школи.

Оксана Шпакович

Два роки тому писала свою першу і поки єдину заяву в поліцію на водія Bolt.

Дільничий натякнув, що таких як я дуже багато і що справа навряд буде вирішена.

Anton Fedorenko

Bolt найгірший сервіс. Замовив з міста до іншого машину, вивезли нас з 3-ма дітьми за місто, а далі висадили просто на спеку бо вирішили що невигідний якийсь тариф порахував додаток.

Anna Ginkul

Давно вже не користуюсь послугами даної компанії. Вони до всіх мають таке відношення, їм абсолютно начхати, хто перед ними: ветеран, інвалід, літня людина, діти…я вже мовчу про не виправдано високі ціни на послуги перевезення.

Maria Boyechko

Болт – дно. Їхня підтримка теж. Недавно втратила час і кошти, бо водій не захотів везти. Підтримка болт – нам дуже шкода, звертайтесь ще

Sviatoslav Kiral

Bolt абсолютне днище вже кілька років. Часто водії в принципі української не розуміють. А деколи і російську не дуже. Болт – дно. Їхня підтримка теж. Недавно втратила час і кошти, бо водій не захотів везти. Підтримка болт – нам дуже шкода, звертайтесь ще.

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