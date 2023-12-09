Зігрітися, помитися, поїсти: соціальний автобус для бездомних у Львові здійснив перший рейс

Здійснив свій перший рейс соціальний автобус для бездомних у Львові. У рамках цього проєкту будуть допомагати людям, які опинилися на вулиці, задовольняти їх базові потреби. Про ініціативу розповідає Львівська міська рада, публікує фото і відео, передає НСН.

Аби допомогти людям, які з певних причин втратили домівки, у Львові запровадили нову ініціативу. Щотижня упродовж зими автобус турботи безоплатно возитиме їх до закладів, які надаватимуть весь комплекс соціальних послуг – від харчування до огляду лікаря. Перший виїзд соціального автобуса відбувся 8 грудня: від Порохової вежі, що в центрі міста, водій відвіз близько 40 охочих бездомних до спільноти «Оселя» у Винниках.

В «Оселі» бездомні люди змогли прийняти душ, випрати речі, постригтися, отримати змінний одяг чи взуття, поїсти, пройти медичний огляд, отримати консультацію соціального працівника. І навіть – подивитися фільм: цього разу показували «Сам удома».

Є можливість безплатно приїхати, треба у щось вдітися, взутися – не ходити ж брудним. Перший раз я потрапив під таку акцію, щоб безкоштовно приїхати. Взяв штани, кофту, взутися – все взяв, – ділиться пан Володимир, який скористався соціальним автобусом «Нагодували, штани взяла, подарунки дали, ну і кіно ще хочу подивитися. Тут – перший раз, я тут не була ще ні разу», – додає пані Ірина, яка також приїхала автобусом

Пан Олег, який також скористався такою можливістю, каже, що це дуже добра ініціатива, бо дає змогу потребуючій людині безкоштовно доїхати і привести себе в належний вигляд. Чоловік наразі мешкає у прихистку, а приїхав до Львова нещодавно із Запорізької області, аби підлікуватись.

Це місце надає всі змоги бути людині людиною, тобто помитися, побритися, привести себе в належний вигляд. Приїхав, гроші закінчились, оформили ВПО, вже виплату обіцяють – за тиждень-два. Тому я за таку можливість, це дуже добра річ. Якщо хтось немає змоги – то він безкоштовно приїде і приведе себе в належний вигляд, – каже пан Олег

Також бездомні змогли отримати медичний огляд у лікаря. Приймали людей медики з поліклініки у Винниках.

Один чоловік звернувся із зубним болем – дали таблетку. Іншому поміряли тиск і дали пораду, бо боліла голова. Один пацієнт прийшов з тим, що болить спина, а він ще не встиг укласти декларацію з лікарем, і обстежень ще не встигли зробити. Приходять люди, кому треба допомогти перев’язку зробити – бо мають рани, температуру поміряти. Люди звертаються – і ми помагаємо, – зазначає сімейна лікарка Лідія Корець.

Ініціативу реалізують в межах соціальної кампанії «Даруємо тепло разом», за участю комунальних центрів та громадських організацій, які допомагають бездомним. Про таку можливість бездомних людей інформують соціальні працівники під час роздачі гарячих обідів, що відбуваються у різних локаціях міста.

Цього разу такою можливістю скористалися понад 40 людей. Збирались біля Порохової вежі, і щоп’ятниці такий збір буде продовжуватися – о 09:00 ранку буде чекати соціальний автобус, який довезе тих людей, які цього потребують, до місць, де вони зможуть отримати допомогу. Насправді багато організацій у Львові помагають бездомним – хто обідами, хто можливістю санітарно-гігієнічних послуг. Наша філія у “Джерелі” щодня надає і нічліг, і харчування, і змінний теплий одяг та взуття, і допомогу у виготовленні документів, якщо людина їх втратила, – говорить директорка центру соціальних послуг «Джерело» Зореслава Люльчак.

У мерії Львова кажуть, що задля результативної допомоги, важлива синергія усіх закладів, які надають послуги бездомним людям. Тому приймати бездомних будуть Спільнота взаємодопомоги «Оселя», Філія соціальноїроботи з бездомними центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело», «Дім милосердя» згромадження братів Альбертинів Львівської Архідієцезії Римо-Католицької церкви та інші.

Зима для бездомної людини – часто, це питання виживання. Виконавча директорка Спільноти взаємодопомоги «Оселя» Наталія Саноцька зазначає, що влітку люди йдуть до них у Винники пішки, а взимку не можуть дістатися, бо холодно, і часто не мають грошей на проїзд у громадському транспорті. Зараз щодня сюди приходить близько 70 бездомних людей.

Бездомні люди мають такий вигляд не тому, що вони того хочуть, а тому, що не мають дому, щоб задовольнити свої базові потреби. Ми намагаємося не просто надати послуги, а створити атмосферу тепла і затишку, і також заохотити людей покидати вулицю і змінювати своє життя. Тому соціальний автобус – це вкрай важливо зараз. Можна сказати, що це інновація у соціальній сфері України – безоплатний рейс автобуса для людей, які просто не мають грошей, щоб заплатити за проїзд. Такі акції покращують також соціальну сферу у Львові і змушують мешканців подивитися на бездомну людину під іншим кутом зору. Взагалі під час війни багато хто переосмислив проблему бездомності – тисячі людей враз стали безпритульними, ніхто не може гарантувати, що завтра не залишиться без житла, – каже Наталія Саноцька.

До слова, Спільнота взаємодопомоги «Оселя» – унікальне для України об’єднання бездомних людей, які разом живуть, ведуть спільне господарство, лікують залежності та залучені до міського життя, щоб заробити на своє утримання та допомогу людям, біднішим за себе. Оселя функціонує у Львові вже 20 років, і нещодавно відкрила новий осередок у Винниках на вул. Галицькій, 12а. Це приміщення місто надало в оренду на 30 років.

Здійснив перший рейс соціальний автобус для бездомних у Львові: фото, відео

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