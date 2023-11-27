В Одесі замерзли на смерть троє людей – наслідки негоди

В Одесі замерзли на смерть троє людей. Люди померли через негоду.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає НСН.

Як пише видання, три трупи, імовірно належать бездомним, їхні тіла не мають слідів насильницької смерті.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки і на Привокзальній площі — чоловік, й деться у повідомленні.

Також інформацію про померлих в коментарі hromadske підтвердили в поліції Одещини. Однак, виданню не надали інформації, чи померлі були безхатченками.

Як пише РБК-Україна, тіла наразі направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно визначити причину смертей. Також у пресслужбі поліції розказали, що документів у загиблих при собі не було.

Попередньо, причиною смерті може бути й переохолодження через те, що всі три тіла зовні не мають ознак насильницької смерті, зазначили у пресслужбі поліції.

Негода в Україні

Від несприятливих погодних умов учора, 26 листопада, особливо постраждали південні регіони. В Одеській області ввели обмеження для руху на деяких трасах.

Глава ОВА Олег Кіпер казав, що рух для великовагових транспортних засобів перекрили на трасі М-28 Одеса — Южне з 8:30 26 листопада орієнтовно на 12 годин. Згодом на Одещині заборонили рух іще однією трасою — М-05 Київ — Одеса.

Погодні умови стабілізувалися, це дає можливість пришвидшити рятувальні роботи. Ми вживаємо всі можливі заходи для врятування та надання необхідної підтримки. До кінця дня маємо надію звільнити всіх людей та розчистити ключові траси, повідомив вдень 27 листопада Олег Кіпер.

Поліціянти кажуть, що убезпечують рух та допомагають людям, які потрапили в замети й ДТП в області.

Станом на ранок 27 листопада було знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях через негоду.

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