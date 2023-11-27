Коли вщухне негода в Україні та коли чекати на інший потужний циклон (відео)

Негода в Україні зумовлена південним циклоном, який приніс рясні опади та сильний вітер у більшість областей.

Але, як і будь-який інший циклон, нинішній має швидкий темп і вже сьогодні погодні умови мають помітно стабілізуватися.

Як передає НСН, про це в ефірі телемарафону ввечері 26 листопада розповіла синоптик Наталка Діденко.

“Ця ситуація, яка розпочалася в Україні (…) це просто класика синоптики. Це вихід південного циклону, дуже класична ситуація, яка буває і влітку, і взимку. Коли з південного заходу Європи – з Балкан чи Середземного моря, в Україну буквально вривається дуже активний, молодий циклон. Зазвичай в нього така діагональна траєкторія – з південного заходу він переміщується у північо-східному напрямку. І бере з собою такі супутні небезпечні метеорологічні явища, як снігопади або сильний дощ, або сильний мокрий сніг”, акцентувала Діденко.

Синоптик зауважила, що такі активні циклони зазвичай мають швидкий темп і проходять за добу.

“Їхнє життя над якоюсь конкретною територією коротке. Буквально з сьогоднішнього вечора (26 листопада -ред.) і десь за добу він піде. В другій половині завтрашнього дня (27 листопада – ред.) опади будуть стихати принаймні. Вітер ще залишається досить сильним в понеділок, а у вівторок опади припиняться і послабне вітер”, підкреслила Діденко.

Вона додала, що у різних областях України спостерігався значний температурний контраст.

“Найбільше сильні опади зачеплять південну частину України, центральну і північну. Крайній схід і західні області отримають меншу активність від цього циклону. Але сильний штормовий вітер повсюди, у всіх областях. Далі цей циклон піде у північно-східному напрямку”, зазначила Діденко.

Водночас синоптик попередила, що зазвичай циклони “ходять серіями”.

“Наступну серію ми очікуємо у середу (29 листопада – ред.). Знову ж таки прийде черговий циклон з південного заходу і знову він принесе суттєве ускладнення умов у більшості областей України”, акцентувала Діденко.

Негода в Україні – що відомо про наслідки

В Одесі внаслідок сильного вітру на одній із районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки понад 100 метрів.

На Одещині станом на 7 ранку 27 листопада через негоду до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, 9 повідомлень були з інформацією про потерпілих. Загиблих та шпиталізованих немає.

Найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області, снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Черкаська область: поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область: поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Наслідки негоди: загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

За даними КМВА, станом на ранок понеділка, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована.

Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі – офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу – вирішують батьки.

Рух транспорту ускладнений. Триває ліквідація наслідків негоди.

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