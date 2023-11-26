У Криму шторм століття: море затопило трасу і змило окопи, вітер зриває яхти, у Ялті «каміння з неба» (відео)

У Криму шторм 26 листопада. Місцеві пабліки називають його штормом століття, бо не пам’ятають, щоб стихія вирувала аж так сильно. Море вийшло з берегів і затопило популярну трасу та змило російські окопи, вітер зриває яхти, валить дерева і «рве» паркани немов папір. А в Ялті і «каміння з неба». Фото і відео з місця буремних подій публікує Телеграм-канал «Кримський вітер» та інші, передає НСН.

Негода почалася у Криму ще вранці у неділю. І зараз, увечері, шторм продовжується. Причому він ще не дійшов до свого піку, вітер наростає, а пік прогнозується приблизно на 21:00 – 22:00 сьогоднішнього дня.

За даними пабліків море вирує у районі Севастополя, Ялти, Євпаторії, Сак тощо.

Це Бухта Ласпі.

А поблизу Євпаторії затопило частину траси, яка поєднує це місто з Саками.

Це не корабель у морі. Це міжміський автобус у районі Євпаторії.

В Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти – про це повідомляють місцеві мешканці.

А тут змило пляж.

Також у Євпаторії деревами попривалювало автомобілі.

І вода, як видно зі знятих пізніше відео, продовжує прибувати.

В Євпаторії евакуюють мешканців підтоплених будинків.

У Балаклавській бухті вітер зірвав пришвартовану яхту.

На Камишовому шосе у Севастополі вітер як папір рве паркан.

Набирає обертів штормова погода й у Ялті та Алупці. З Ялти також повідомляють про «каміння з неба» – тут увечері пішов сильний град.

У селищі Героївське (Керч) через шторм заблоковано 40 будинків. Від ранку йде перелив моря.

Як повідомляють місцеві мешканці, у Євпаторії, Заозерному, Саках, Сімферополі, Феодосії окремі райони сидять без світла. А подекуди немає і води.

Ще новини України: Активний циклон вже прийшов: найближчого вечора у більшості областей будуть складні погодні умови