Активний циклон вже прийшов: найближчого вечора у більшості областей будуть складні погодні умови

Активний циклон вже прийшов і почав диктувати свої правила. Ми розповідали, що коїться сьогодні на Одещині. Приблизно така ж погода очікується у більшості областей вже найближчим часом. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

Активний циклон вже прийшов

Складні погодні умови! Увага! Ми – вже під впливом активного південного циклону! У багатьох областях ліпить сніг, вітер дуже сильний, хуртовини, снігові замети, складна ситуація на дорогах, – розповіла Діденко

Як видно на картинці поточної погоди, залежно від температури повітря десь йде сніг, десь мокрий сніг, а десь періщить дощ.

Сніг при вищій температурі повітря може швидко переходити у льодяний дощ, ймовірне обледеніння.

Надзвичайно ускладнює ситуацію скажений штормовий вітер.

Несприятлива погода торкнеться протягом неділі-понеділка більшості областей України, лише західна частина втримається від синоптичних небезпечних надмірностей, тут завтра хіба часом невеликий сніг та поривчастий вітер.

За совами Наталки Діденко, найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27-го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20, місцями 25-27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети.

У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря – від Одеси, Херсону, Кропивницького, Полтави до Сум (скрін) – сніг мішатиметься із мокрим снігом, буде крижаний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь. А все, що східніше цієї смуги, охопить дощова погода.

Проте, також і в цих областях із дощем буде штормовий вітер.

На морях очікується шторм

Якою буде температура повітря

Сьогодні в більшості областей України десь близько нуля, а на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, в Криму аж +10+14 градусів.

Щоправда, завтра, у понеділок, там знизиться температура повітря до 0-2 градусів тепла.

А на решті території найближчої ночі -2-7 градусів, завтра вдень 0-3 градуси морозу.

Погода у Києві.

Сьогодні в другій половині дня, ввечері та найближчої ночі – сніг, можливо сильний сніг, хуртовина і дуже сильний вітер. Пориви північно-західного вітру в столиці досягатимуть 15-20, місцями 25 метрів за секунду.

Позакріпляйте все, що хоч якось може злетіти чи зірватися, самі будьте обережними, особливо під білбордами, великими деревами. Шановні водії! Хай не справдиться прогноз – але, будь ласка, утримайтесь від поїздок у неділю-понеділок. Кому буде сьогодні-завтра мало снігу в Києві, у середу очікується вихід чергового південного циклону із снігопадами! – написала Діденко

Послаблення та припинення опадів очікується в другій половині дня понеділка. Послаблення вітру – у вівторок.

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