Пекло на дорогах Одещини 26 листопада: перекрито важливу трасу, багато аварій (відео)

На дорогах Одещини 26 листопада справжнє «крижане пекло». Через сильний снігопад тут відбувається колапс. Дуже багато аварій. Перекрито важливу трасу. Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію і ДСНС.
Рятувальники протягом цієї доби вже 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону.
В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику.
Проводиться робота з прибирання дерев з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. З заметів вилучається із автомобільна техніка.
Увага! Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
Також служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху великовагових транспортних засобів на трасі Одеса – Южне.
На дорогах Одещини 26 листопада дуже багато аварій
Поліцейські забезпечують безпеку руху на слизьких та засніжених дорогах і допомагають людям, які потрапили у замети та ДТП.
Наразі на трасах є кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих.
- На трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав. На місці працюють поліцейські та рятувальники.
- На тій самій трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор. Правоохоронці допомагають водіям проїхати ускладнену ділянку дороги.
- Біля села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому транспорті.
- А біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав. Їм надається допомога.
Таких ситуацій на дорогах Одещини чимало. Правоохоронці надають усім громадянам, які цього потребують, посильну допомогу.
Просимо водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР і у разі необхідності телефонувати на спецлінію «102». Хто збирався виїжджати, просимо утриматися від поїздки і перечекати негоду, – звертаються до громадян правоохоронці
Також нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне.
Пекло на дорогах Одещини 26 листопада через сильний снігопад: відео
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