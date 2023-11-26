Пекло на дорогах Одещини 26 листопада: перекрито важливу трасу, багато аварій (відео)

На дорогах Одещини 26 листопада справжнє «крижане пекло». Через сильний снігопад тут відбувається колапс. Дуже багато аварій. Перекрито важливу трасу. Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію і ДСНС.

Рятувальники протягом цієї доби вже 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону.

В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику.

Проводиться робота з прибирання дерев з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. З заметів вилучається із автомобільна техніка.

Увага! Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.

Також служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху великовагових транспортних засобів на трасі Одеса – Южне.

На дорогах Одещини 26 листопада дуже багато аварій

Поліцейські забезпечують безпеку руху на слизьких та засніжених дорогах і допомагають людям, які потрапили у замети та ДТП.

Наразі на трасах є кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих.

На трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

На тій самій трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор. Правоохоронці допомагають водіям проїхати ускладнену ділянку дороги.

Біля села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому транспорті.

А біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав. Їм надається допомога.

Таких ситуацій на дорогах Одещини чимало. Правоохоронці надають усім громадянам, які цього потребують, посильну допомогу.

Просимо водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР і у разі необхідності телефонувати на спецлінію «102». Хто збирався виїжджати, просимо утриматися від поїздки і перечекати негоду, – звертаються до громадян правоохоронці

Також нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне.

Пекло на дорогах Одещини 26 листопада через сильний снігопад: відео

Пекло на дорогах Одещини 26 листопада: перекрито важливу трасу, багато аварій (відео)

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