Смертність на дорогах України виросла на 13%: поширені причини ДТП

Внаслідок цих ДТП загинули 2 492 особи, а травми різного ступеня тяжкості отримали 24 774 водії, пасажири та пішоходи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає НСН.

Смертність на дорогах України виросла на 13%

На жаль, не лише повномасштабна війна росії забирає життя українців у нашій країні. Ще однією причиною високої смертності українських громадян, включно з дітьми, залишаються дорожньо-транспортні пригоди – за десять місяців 2023 року сталося 19 743 аварій транспортних засобів.

“Звичайно, останні два роки відкинули нас назад у нашому кроці до “Vision Zero” (нульової смертності на дорогах), проте заходам з контролю та організації дорожнього руху приділяється велика увага навіть у таких умовах”, – зазначив правоохоронець.

Білошицький зауважив, що основною причиною трагедій на дорогах стає банальна зневага до правил. Щоб уникнути непоправних наслідків, він вкотре закликав учасників транспортного руху:

дотримуватись безпечної швидкості;

пам’ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування;

сідати за кермо тверезим і відпочили;

користуватися ременями безпеки;

для пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі.

“Якщо кожен почне з себе і дотримуватиметься цих простих правил – більшості ДТП не станеться, адже це і є їхні основні причини. Бережіть себе, близьких та інших людей. Зараз, як ніколи”, – резюмував Білошицький.

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