ОНОВЛЕНО. Армія РФ влучила ракетою у судно під іноземним прапором в порту Одещини. Про це НСН повідомляє з посиланням на usm.media і моніторинговий Телеграм-канал «Николаевский Ванек».

USM зазначає, що під час чергової атаки рф по портах Одещини ракета влучила у балкер.

У середу, 8 листопада, росіяни поцілили ракетою у судно, яке знаходилось в одному з портів Одещини.

Як повідомляє USM з посиланням на власні джерела, судно швартувалось до причалу. Ймовірно, ракета влучила у балкер Kmax Ruler, який ходить під прапором Ліберії.

«Николаевский Ванек» уточнює, що били росіяни ракетою Х-31П. За даними Телеграм-каналу, внаслідок удару один загиблий і троє поранених.

Станом на 19:19 з’явилося офіційне підтвердження про атаку від ОК “Південь”. Також військові публікують фото.

Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі, – йдеться у повідомленні

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт.

члени екіпажу – громадяни Філіппін – поранені, один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу, – констатують в ОК “Південь”

Армія РФ влучила ракетою у судно під іноземним прапором в порту Одещини: фото

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