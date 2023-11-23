З неділі 26 листопада в Україні очікується погіршення погоди: сніг, крижаний дощ, штормовий вітер

Кінець останнього місяця осені не дозволить українцям розслабитися. Вже з неділі 26 листопада в Україні очікуються складні погодні умови. Їх принесе активний циклон з південного заходу. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

До нас завітає знову активний циклон з південного заходу. І якщо раніше це був переважно дощ та вітер, то цього разу погодні умови стануть відчутно складнішими, – підкреслила Наталка Діденко

Очікується мокрий сніг, сніг, хуртовини, при вищій температурі повітря – льодяний дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. А ще й сильний вітер до штормових поривів.

Будь ласка, не ігноруйте цей прогноз на 26-27 листопада. Підготуйте лопатки в автомобілі, собі відповідний одяг, взуття і профілактичні ліки від реакцій на шалені стрибки погоди, – закликала синоптикиня

Погода на 23 листопада в Україні

За даними Диденко, сьогодні у північних областях очікується мокрий сніг. На решті території України опади якісь малоймовірні.

На півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів. Враховуючи холодну погоду, температура комфорту при сильному вітрі може знижуватися на 4-7 градусів.

Вдень у четвер після морозної ночі суттєво потепліє у західних областях, до +1+6 градусів.

У більшості областей вдень буде близько нуля, хіба що на сході, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Сумщині -2-6 градусів.

На дорогах – ожеледиця!

У Києві 23-го листопада пройде мокрий сніг та сніг. Буде слизько. Очікується сильний південно-західний вітер.

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