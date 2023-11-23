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Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню – що таке Food Train (фото)

Журналіст
Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)4
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23 листопада Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню. Цей поїзд вирушив із Києва до Харкова та Ізюма в День подяки – традиційне американське родинне свято.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає НСН.

Там нагадали, що місяць тому Укрзалізниця завершила створення першого у світі унікального поїзда-кухні, який має потужності для виробництва приблизно 10 000 порцій їжі на день в автономному режимі.

Food Train — це соціальний проєкт, який Укрзалізниця впроваджує разом із Фондом Говарда Баффета. У поїзді сьогодні готують святкові страви: запечену індичку та гарбузовий пиріг.

Всю приготовлену в поїзді їжу передадуть на знак подяки тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам. Страви з Food Train через волонтерів також передадуть мешканцям міст, які цього потребують.

«Символічно, що Food Train вирушив у перший рейс у День подяки. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині», зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

У складі поїзда 6 вагонів:

  • генераторний вагон;
  • вагон-холодильник із морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та помповою станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню. Фото

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)7

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)6

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)5

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)3

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)2

Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд кухню – що таке Food Train (фото)

Ще новини України: Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік

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