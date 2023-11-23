Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню – що таке Food Train (фото)

23 листопада Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню. Цей поїзд вирушив із Києва до Харкова та Ізюма в День подяки – традиційне американське родинне свято.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає НСН.
Там нагадали, що місяць тому Укрзалізниця завершила створення першого у світі унікального поїзда-кухні, який має потужності для виробництва приблизно 10 000 порцій їжі на день в автономному режимі.
Food Train — це соціальний проєкт, який Укрзалізниця впроваджує разом із Фондом Говарда Баффета. У поїзді сьогодні готують святкові страви: запечену індичку та гарбузовий пиріг.
Всю приготовлену в поїзді їжу передадуть на знак подяки тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам. Страви з Food Train через волонтерів також передадуть мешканцям міст, які цього потребують.
«Символічно, що Food Train вирушив у перший рейс у День подяки. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині», зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
У складі поїзда 6 вагонів:
- генераторний вагон;
- вагон-холодильник із морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та помповою станціями.
Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Укрзалізниця відправила в перший рейс поїзд-кухню. Фото
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