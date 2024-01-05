У Житомирі пасажирка осоромилася через скаргу на водія таксі: подробиці інциденту

У Житомирі пасажирка однієї зі служб таксі звернулася в підтримку зі скаргою. За її словами, водій проігнорував її прохання спілкуватися українською мовою. Про це пише Страна.юа, передає НСН.

У Житомирі пасажирка осоромилася через скаргу на водія таксі

Так, пасажирка подала скаргу на водія в службу підтримки таксі.

“Ваш водій порушив закон “про мову”, тобто відмовлявся спілкуватися зі мною державною мовою. Я вважаю це хамством і злочином”, — написала вона.

Жінка зазначила, що у відповідь на обурення водій “показово проігнорував” її. Тому вона вимагала звільнити чоловіка з роботи та погрожувала заявою в поліцію.

Проте, як уточнили у підтримці служби таксі, водій має порушення слуху.

“Ми шкодуємо про те, що у вас не склалася комунікація з водієм. Просимо звернути увагу, що при замовленні таксі було вказано, що вас обслужить водій з порушенням слуху. Він не говорить жодною мовою”, — відповіли там.

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