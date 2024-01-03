На “1+1” подали скаргу до Комісії з журналістської етики через номер Кварталу 95 про Скадовськ, у якому висміюються жителі окупованого мста. Скаргу подала головна редакторка онлайн-видання Кавун.City та координаторка херсонської мережі Район.in.ua Євгенія Вірлич, передає НСН.

Про що йдеться

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у новорічній програмі, яку запустили по українському телебаченню одразу після звернення президента, «Квартал-95» показав номер про дівчину зі Скадовська, яку виставив недолугою і дещо тупуватою, а також такою, що не володіє українською мовою і через це допускає ляпи під час розмови, які викликають сміх. Наприклад у її виконанні фраза «зі Скадовська» прозвучала як «сіськадовська».

Номер багато кому здався зовсім не смішним, а викликав хвилю обурення. Серед тих, хто критикує «кварталівців» не тільки мешканці Скадовська, але й інші українці – зокрема ті, чиї домівки залишилися на окупованих територіях.

Міський голова Скадовська звернувся до коміків із закликом вибачитися, а також запустив флешмоб «Скадовськ говорить українською».

На “1+1” подали скаргу до Комісії з журналістської етики через номер Кварталу 95 про Скадовськ

Нижче текст звернення журналістки Євгенії Вірлич.

«31 грудня 2023 року на телеканалі «1+1» вийшлов новорічний випуск «Студії «Квартал 95», де містився пародійний номер, в якому, на мою думку і думку багатьох інших українців, містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок.

Так, у номері героїня, яка начебто прибула зі східної України (хоча згодом з’ясовується, що зі Скадовська, а це південна Україна) до Закарпаття, зазначає, що все життя спілкувалась російською мовою, а зараз переходить на українську. Все це героїня вимовляє начебто у жартівливій обробці з використанням слів, які мали б видаватись смішними, але виглядають образливо: на запитання чоловіка-героя «чому раніше не спілкувались українською» героїня-жінка відповідає «ну патаму шо я сіскадовська» (малось на увазі «зі Скадовська»). Далі героїня навіть чітко пояснює, що має на увазі місто в Херсонській області, яке називається Скадовськ (теж ламаною українською мовою, більше схожою на російську або суржик). В цілому, подібних «жартів» у номері тривалістю 10 хвилин 54 секунди багато.

Подібний номер, трансльований на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, викликав обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України. Скадовський міський голова Олександр Яковлєв публічно звернувся щодо цього номера у соцмережі Фейсбук та висловив обурення. Флешмоб «Скадовськ говорить українською» вже підтримали користувачі соцмереж з різних міст, а перш за все, мешканці Скадовська, які змушені були виїхати. Ті ж, хто перебуває в окупації (Скадовськ нині — в окупації), не можуть цього зробити, адже це — ризик для життя.

Поміж тим, частина східної та південної України, зокрема згаданий у номері Скадовськ, — окуповані росіянами. На цих територіях окупанти вчиняють страшні злочини, запобігти яким неможливо в межах чинного українського та міжнародного законодавства. Так, іще в окупованому Херсоні росіяни вбили диригента Юрія Керпатенка за його проукраїнську позицію, а в окупованому нині Скадовську — медсестру Тетяну Мудренко, яка вигукнула окупантам «Скадовськ — це Україна». Таких історій незламної боротьби українців на окупованих територіях дуже багато, їх поширюють медіа, якщо це припустимо, і це неможливо не знати працівникам телеканалу, які дозволили вихід даного номеру публічно, а також «Студії «Квартал 95», яка створила цей номер, провела репетиції і зрештою внесла у новорічний концерт.

Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона — російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціонування в публічному полі (канал «1+1» має велике охоплення) принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території.

Прошу шановну комісію про розгляд даної заяву у формі публічного осуду дій каналу «1+1» та «Студії «Квартал 95» через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок.

Зауважу також, що я — журналістка, головна редакторка видання «Кавун.City», координаторка херсонської мережі «Район.in.ua», маю досвід життя в окупації в Херсоні понад 4 місяці, за які зазнала як переслідувань росіян (зокрема ФСБ), так і булінгу з боку росіян та їхніх прибічників в публічному полі. Я розумію розпач тих, хто змушений був виїхати з окупації і не може повернутись додому, а особливо — тих, хто нині перебуває в окупації і потребує підтримки, а не публічного висміювання та знущання, яким є описаний мною номер «Студії «Квартал 95».

З повагою, Євгенія Вірлич».

Додамо, Комісія з журналістської етики — це орган саморегуляції роботи журналістів та редакцій в Україні, який обговорює та пропонує вирішення конфліктних ситуацій у медіа шляхом розгляду скарг від споживачів інформації. Завдання комісії – сприяння дотриманню професійних етичних стандартів в українських медіа та формуванню запиту суспільства на якісну журналістику. Осуд з боку комісії — це суттєвий вплив на репутацію медіа, яке несумлінно подає інформацію та використовує дискримінацію у своїй діяльності.

Як відреагували на “1+1” і у “Кварталі 95”

Зауважимо, що канал «1+1» вже відреагував на скандал. Тут заявили, що жарт про переселенку «сіСькадовська» видалять з ютубу і виріжуть із концерту.

А «Квартал 95» запевнив, що своїм номером хотів «показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога.

Ще новини України: В Україні зросли квоти на використання державної мови для радіо і телебачення