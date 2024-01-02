В Україні коміки і стендапери-гумористи продовжують виступати під час війни. І в цьому немає нічого поганого, адже гумор здатен бути рятівним. Але чи завжди коректно підбираються теми для жартів? Чи можна, наприклад, жартувати про Скадовськ, Нікополь, Оріхів та інші міста, які зараз у біді і почуваються гірше, ніж багато інших населених пунктів України? Мабуть, все залежить від самого жарту. Але досвід показує, що часто гумор виходить недоречним і навіть образливим.

Так, зокрема хвилю обурення у суспільстві викликали жарти «еліти» українських коміків – «95-кварталу» про Скадовськ.

Нагадаємо, на новорічному випуску «95 кварталу» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Сміх на крові: чи коректно жартувати про Скадовськ, Нікополь та інші міста у біді?

На номер відреагували, як пересічні мешканці Скадовська, що були змушені виїхати з рідного міста і стати біженцями чи переселенцями, так і міський голова Олександр Яковлєв.

Зазначимо, що Яковлєву на початку окупації Скадовська у 2022 році довелося побувати в полоні у росіян і відчути на собі, що таке «руській мір». Його образили жарти «95 кварталу» про жителів окупованого росіянами міста.

На своїй фейсбук-сторінці Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

Олександр Яковлєв сказав:

«Дуже правий був Петлюра, який казав: «Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди». Жарти про «сіськи» зі Скадовська напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, — це підтримки», — зауважив Яковлєв

Він додав, що у місті багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську і добре говорять українською. Яковлєв також оголосив про старт флешмобу у відповідь на виступ «гумористів».

«Тому я запускаю флешмоб «Скадовськ говорить українською». Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того, де ви є тепер, знаю що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда», — сказав очільник Скадовська

Ще один комік – вінничанин Василь Байдак – нещодавно темою для своїх жартів обрав Нікополь. А точніше, обстріли Нікополя. Він розповів, як нібито проїжджав на потязі через це місто у минулому році і перелякався, коли дізнався, ДЕ він, та почув вибухи. І це, на його думку, має бути смішно. А от чи смішно мешканцям Нікополя, які вже півтора року щоденно потерпають від російських атак? Питання, мабуть, риторичне. Хтось проїхав повз, злякався і тепер жартує. А нікопольцям доводиться цілодобово бути «мішенями в тирі». Росіяни стирають з лиця землі місто. Гинуть і отримують поранення люди. І мешканцям хочеться почути від інших українців слова співчуття, а не жарти про свій багатостраждальний край, який опинився у заручних, коли окупанти захопили Запорізьку АЕС.

Василь Байдак і його жарти про Нікополь: відео

Тож комікам слід більш обережно обирати теми для своїх виступів. Бо, можливо, комусь вони і здадуться смішними. І у залі навіть стоятиме регіт, як це було під час виступу «95 квартталу». Але ж треба подумати і про тих, кому буде боляче бачити, як інші сміються над їхнім горем.

До речі, раніше ми писали, що у Скадовську повісили жінку, яка не приховувала проукраїнської позиції

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