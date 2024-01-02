В Україні зросли квоти на використання державної мови для радіо і телебачення. З 1 січня 2024 року набрали чинності окремі положення статті 40 «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Як пише НСН, про це нагадав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, відповідно до положень частин 1-4 статті 40 закону, мінімальна частка української мови програм на радіо, а також у телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії — з 60% до 80%:

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 мають становити не менше як 90%, а для телеканалів місцевої категорії — бодай 80% від загальної тривалості програм (або їхніх частин).

Радіомовники зобов’язані вести етери державною мовою не менш як 90% тижневого обсягу ведення програм. Це стосується зокрема і новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм).

Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше як 90% загальної тривалості всіх програм новин, поширених у кожному проміжку 7:00-18:00 та 18:00-22:00.

«Такі нововведення — вагомий крок у захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою», вважає Кремінь.

І додає, що, за підрахунками, частка передач державною мовою в етерах телеканалів і радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте.

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