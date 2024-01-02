Меморіал: вбиті росією. Віктор Кобзистий, 44 роки, Львів, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Кобзистий

Російський обстріл Львова 29 грудня 2023 року відібрав життя 44-річного Віктора Кобзистого. У його помешкання влучив уламок ракети.

Віктор – знаменитий баскетболіст і тренер. Народився у Кременчуці Полтавської області. З дитинства займався спортом. Був найкращим в Україні серед 17-річних баскетболістів. Майстер спорту міжнародного класу. Грав за збірну у фінальних частинах Чемпіонату Європи 2001-го та 2005 -го років. Улітку 2011-го став тренером. У 2015-му очолив баскетбольний клуб «Кремінь» рідного міста.

До Львова переїхав у вересні 2021 – як баскетбольний функціонер. У жовтні 2023 року очолив баскетбольну жіночу команду «Динамо» (Київ).

Віктор любив подорожувати, читати, дивитися комедії та слухати рок-музику.

«Кремезний чоловік із загостреним відчуттям справедливості. Він мав усі шанси побудувати кар’єру за кордоном, міг мати школу баскетболу, названу на його честь, у Кам’янському, але обрав шлях відбудови баскетболу у рідному Кременчуці. «Це емблема у вигляді м’яча, але зверни увагу на краї, вони не стандартні для геральдики. Не рівні. Що вони тобі нагадують? Так, Кременчук. Два береги», – говорив Віктор про емблему БК «Кремінь». Ми могли довго розмовляти про баскетбол, розвиток спорту, досягнення, мрії… «Альон, на передовій загинув наш вихованець, гравець «Кременя». Льоша». Ми тоді довго мовчали. Вчора востаннє написав – привітання з Днем народження. А сьогодні лише гудки без відповіді», – написала журналістка Альона Душенко «Віктор – легенда українського баскетболу. Багато хто виріс на його грі», – додав віцепрезидент Федерації баскетболу Львівщини і друг загиблого, Ростислав Зелик

У Віктора залишилися дружина, двоє синів й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/