Мобілізуватися не планують: «95 квартал» скасував виступ в Буковелі після скандалу, але планує концерт в Одесі

«95 квартал» скасував виступ в Буковелі після скандалу, але планує концерт в Одесі. А от мобілізуватися артисти не планують. Про це пише «Прямий», передає НСН.

«Студія Квартал 95» скасувала свій концерт в Буковелі, який був запланований на вчора, 27 грудня.

Раніше головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Фейбуці, що на цьому концерті представники ТЦК можуть зібрати повноцінний батальйон.

Вірогідно, після подачі законопроєкту про мобілізацію, 27 грудня о 19.00 можливе формування окремого гірничо-штурмового батальйону «Буковель». Квитки від 1199 до 2499 гривень. Мабуть, військкоми з усієї країни зберуться: https://bukovel.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-52», – потролив Бутусов любителів розваг під час війни

В коментарях користувачі обурились, що в той час, як в країні йде війна і тривають важкі дискусії про потребу в мобілізації, близькі друзі Зеленського продовжують свій «веселий» бізнес.

Згодом стало відомо, що концерт у Буковелі скасовано.

Як повідомили на своєму сайті організатори концерту, замість коштів глядачам повернуть ваучери, які, ймовірно, можна буде обміняти на квитки на інші заходи.

При цьому не було скасовано концерт «Кварталу 95» у Хмельницькому 26 грудня, а також заплановано концерт у 2024 році – він має відбутися 1 квітня в Одесі.

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