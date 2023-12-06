Чому Зеленський скасував свій виступ перед сенатом США – пояснили посол і міністр оборони

Зеленський скасував свій виступ перед сенатом США. Ця новина викликала достатньо широкий резонанс в українському суспільстві і навіть занепокоєння. Рішення президента прокоментували посол України в США Оксана Маркарова і міністр оборони України Рустам Умєров, передає НСН.

Нагадаємо, Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, аби поінформувати їх про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва.

Однак лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер оголосив, що Зеленський скасував виступ перед сенаторами. За словами Шумера, “щось сталося в останню хвилину”.

Що каже Оксана Маркарова

Оксана Маркарова заявила, що Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби у зброї, тому що на брифінгу підіймалися і інші питання.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Маркарової, у Конгресі була запланована ціла низка внутрішніх брифінгів, і на одному з них мав виступити Зеленський.

Однак виступ скасували, оскільки там обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми, додала посол.

Нічого катастрофічного насправді не сталося… Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби було можливо долучитися… Однак саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали таку участь, – сказала Маркарова

Що каже міністр оборони Рустам Умєров

Міністр оборони Рустам Умєров пояснив, чому президент Володимир Зеленський в останній момент скасував участь у секретному брифінгу в Сенаті США, на якому демократи намагалися переконати республіканців підтримати законопроєкт про військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це Умєров сказав в ефірі FoxNews.

Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу, – пояснив міністр

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