Міноборони оголосило результати 17-го «Рамштайну» – яку допомогу отримала Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив результати 17-го «Рамштайну». Зустріч контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн» відбулась 22 листопада.
Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Які результати 17-го «Рамштайну»
Умєров повідомив, що за підсумками зустрічі сформували нову коаліцію наземних засобів ППО. До неї долучилися 20 країн, а лідерами стали Німеччина та Франція.
За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня, йдеться у повідомленні.
Також пакет військової допомоги на 2 мільярди євро підготували Нідерланди.
Міністр оборони України також зазначив, що Естонія надасть пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу розміром 10 мільйонів євро.
Британія та Норвегія в межах Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку в Чорному морі.
Кожен наданий Україні боєприпас — це можливість знищити опорний пункт ворога, сказав Умєров і подякував партнерам за підтримку України.
Умєров окремо запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно
Також він запевнив, що Україна працює над створенням потужного військово-промислового комплексу і залучатиме своїх міжнародних партнерів до цього процесу.
Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараним, підсумував міністр.
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