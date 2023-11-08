Умєров відреагував на заяви щодо «звільнення» Залужного деякі політики намагаються розколоти суспільство

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяви щодо «звільнення» Залужного і нагадав що «інформаційна війна є складовою російської агресії проти України».

Міністр оборони Рустем Умєров у вівторок, 7 листопада, назвав інформаційним вкидом заяву нардепа від Євросолідарності Володимира Ар’єва про те, що він нібито вніс подання на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє НСН, посилаючись на пост глави оборонного відомства у Facebook.

7 листопада Ар’єв із посиланням на «надійне джерело» поширив інформацію про те, що Умєров нібито вніс «подання на Ставку верховного головнокомандувача» про звільнення Залужного. Його допис підхопили російські канали.

Пізніше Ар’єв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на «багато інших джерел», які, за його словами, спростували твердження іншого «джерела».

Умєров написав у Facebook, що «нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство» і що це нічим не відрізняється від дій пропагандистів країни-агресора росії.

Він, серед іншого, закликав не ставати «пішаками і тим більше помічниками» в інформаційній війні росії проти України.

«Усім у країні сьогодні слід зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу», порадив міністр.

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