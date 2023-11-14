Трагедія 128 бригади ЗСУ – міністр оборони Умєров доповів про результати перевірки

Трагедія 128 бригади ЗСУ на Запоріжжі: міністр оборони України Рустем Умєров отримав від Головної інспекції МОУ доповідь про результати перевірки обставин загибелі воїнів 128 огшбр.

Про це він повідомив у Фейсбук, передає НСН.

«Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 огшбр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів», написав Умєров.

Умєров зазначив, що в той час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували, повітряну тривогу оголосили в усій області. Військових також попередили про сектор, у якому працює ворожий БпЛА.

«Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал “ракетна небезпека”. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було», пише міністр.

Він зазначив, що слідство в цій справі триває, а всі, хто винен у трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Умєров доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

«Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», пише міністр.

Нагадуємо, 3 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія – окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв, що буде зʼясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути.

Наразі за фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження, розслідування триває.

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