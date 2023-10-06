Серед загиблих у автотрощі в Венеції була українська чиновниця. Про смерть своєї колеги повідомили 5 жовтня в Державному агентстві водних ресурсів, передає НСН.

Однією із загиблих у жахливій автокатастрофі, яка у Венеції, була співробітниця Державного агентства водних ресурсів Ірина Пащенко.

Ірина працювала на посаді начальниці відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Про неї відгукуються як про чудового професіонала та світлу людину.

У Держагентстві водних ресурсів висловили співчуття родині загиблої жінки.

Поділяємо вашу скорботу і у цей важкий час висловлюємо рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай світлий спомин про Ірину назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та поважав, – йдеться у повідомленні

Італійські ЗМІ повідомляють, що загиблій було 30 років, родом вона із українського міста Слов’янська. Разом із двома подругами вона поїхала у туристичну поїздку під час відпустки. Усі троє загинули.

Раніше ми повідомляли, у Венеції туристичний автобус зірвався з естакади, впав на залізничне полотно і загорівся. Внаслідок ДТП загинула 21 людина. Всі тіла вже ідентифіковані. Серед загиблих – дев’ятеро українців. Ще п’ятьох українців з місця аварії госпіталізували.

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