ДТП поблизу Венеції ідентифіковано всіх загиблих, серед них 9 українців

Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції – 21 людину. Серед них виявилося 9 українців.

Про це пише італійське видання Ansa, передає НСН.

Особи всіх загиблих при падінні автобуса з 10-метрової естакади на півночі Італії встановлені. За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих 9 українців, 4 румуни, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих: п’ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз.

Останні двоє постраждалих, особи яких ще не підтверджено, ймовірно громадяни України та Німеччини.

З 15 госпіталізованих 12 дорослих і 3 неповнолітніх. Десятеро з них перебувають у реанімації.

За фактом ДТП прокуратура Венеції розпочала розслідування.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій. Одна з основних версій — раптове нездужання водія.

Раніше ми писали, що в Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці.

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