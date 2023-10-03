У Венеції автобус зірвався з естакади і спалахнув: десятки загиблих: фото, відео

Жахлива трагедія в Італії. У Венеції автобус злетів з естакади – багато загиблих, серед них є діти. Фото і відео моторошної ДТП публікують місцеві ЗМІ, передає НСН.

Повідомляється, що, пробивши огородження і зірвавшись з естакади, автобус впав на залізницю, пролетівши близько 10 метрів

Загинуло щонайменше 20 людей, серед них попередньо двоє дітей. Деякі люди згоріли живцем. За даними одних джерел, автобус зачепився за електричні дроти, і тому загорівся. Інші джерела повідомляють, що причиною пожежі став метан, на якому працював автобус. Точні причини встановить слідство.

Поки що невідомо також, був транспорт туристичним чи рейсовим.

«Сьогодні в нас сталася величезна трагедія… Я наказав вшанувати пам’ять численних жертв, які були у цьому автобусі. Апокаліптична сцена. Немає слів», – заявив мер Венеції Луїджі Бурджанарі

У Венеції автобус зірвався з естакади і спалахнув: фото, відео

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