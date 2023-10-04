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В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці

Журналіст
В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці
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3 жовтня в Італії автобус упав з естакади та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула, серед них є українці, повідомляють ЗМІ. Інформацію про загиблих українців підтвердили в МЗС України.

Близько 20.00 у вівторок автобус, який перевозив 40 туристів у кемпінг, з’їхав з дороги і впав поблизу залізничних колій у районі Местре, який з’єднується з Венецією мостом.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ВВС.

За повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.

Щонайменше 21 людина, у тому числі двоє дітей, загинули і 18 отримали поранення, п’ятеро з них у важкому стані.

У автобусі перебували громадяни України, Німеччини та Франції.

Серед загиблих п’ятеро українців, один німець і водій-італієць, пишуть італійські ЗМІ.

Доповнено: У коментарі hromadske речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок падіння автобуса з туристами з дорожньої естакади в Італії загинули пʼятеро українців, ще троє травмовані.

За словами Ніколенка, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася на трасі А4 поблизу Венеції.

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.

Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами, зазначив Ніколенко.

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости.

В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці2

В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці.1

На місці події продовжують працювати рятувальники. Причини аварії наразі не встановлені. Слідчі припускають, що це може бути пов’язано з хворобою водія, оскільки слідів гальмування на асфальті не видно.

в Італіїї впав автобус

Раніше ми писали, що у Венеції автобус зірвався з естакади і спалахнув: десятки загиблих.

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