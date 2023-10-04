В Італії автобус упав з естакади, серед загиблих є українці

3 жовтня в Італії автобус упав з естакади та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула, серед них є українці, повідомляють ЗМІ. Інформацію про загиблих українців підтвердили в МЗС України.

Близько 20.00 у вівторок автобус, який перевозив 40 туристів у кемпінг, з’їхав з дороги і впав поблизу залізничних колій у районі Местре, який з’єднується з Венецією мостом.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ВВС.

За повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.

Щонайменше 21 людина, у тому числі двоє дітей, загинули і 18 отримали поранення, п’ятеро з них у важкому стані.

У автобусі перебували громадяни України, Німеччини та Франції.

Серед загиблих п’ятеро українців, один німець і водій-італієць, пишуть італійські ЗМІ.

Доповнено: У коментарі hromadske речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок падіння автобуса з туристами з дорожньої естакади в Італії загинули пʼятеро українців, ще троє травмовані.

За словами Ніколенка, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася на трасі А4 поблизу Венеції.

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.

Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами, зазначив Ніколенко.

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Причини аварії наразі не встановлені. Слідчі припускають, що це може бути пов’язано з хворобою водія, оскільки слідів гальмування на асфальті не видно.

Раніше ми писали, що у Венеції автобус зірвався з естакади і спалахнув: десятки загиблих.

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