В Україні очікується здорожчання пального: якими будуть ціни на бензин та дизель

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизів на пальне, що в свою чергу призведе до здорожчання пального: якими будуть ціни на бензин та дизель, читайте у матеріалі Новини України – НСН .

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту №11256, Директивою № 2003/96/ЄС передбачено значно вищі ніж в Україні ставки акцизного податку на нафтопродукти.

Проєктом встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (протягом чотирьох років).

Якими будуть ціни на бензин та дизель

Ярослав Железняк опублікував графік, на якому показано, як відбуватиметься це збільшення. Згідно із ним, бензин коштуватиме вже з 1 липня близько 57,42 грн, а дизель – 55,58 грн.

“Але дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різно збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення. В ході пошуку документів – виявилось, що збільшення на газ запропонувала “УкрНафта”…. А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі 70 євро він буде 277 євро”, – прокоментував нардеп

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