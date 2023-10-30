Цієї ночі окупанти обстріляли 5 областей України – є жертва, поранені і руйнування

Цієї ночі окупанти обстріляли 5 областей України, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН. Росіяни завдали більше 15 ударів. Одна людина загинула у Херсоні.

Окупанти обстріляли 5 областей України

Херсонська область

О 22:40 російські військові обстріляли обласний центр. Внаслідок атаки сталася пожежа у приватному будинку.

Вже за годину окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох людей та загасили пожежу у квартирі.

О 5 ранку внаслідок обстрілу Херсона одна людина отримала поранення.

Також впродовж ночі російські військові з артилерії та авіації наносили удари по Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Дніпропетровська область

Ворог не припиняє тероризувати прибережні населені пункти – з артилерії обстріляв Нікополь.

У Дніпровському районі близько 2 ночі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок та автомобіль.

Миколаївська область

Окупанти обстріляли Баштанський район. У селі Лепетиха виникла пожежа у складському приміщенні, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

Донецька область

Російські військові завдали ракетного удару по Волноваському району.

Сумська область

Близько 1-ої ночі окупанти з артилерії обстріляли село Кіндратівка Сумського району, а з мінометів – село Рожковичі Шосткинського району.

Вранці 30 жовтня у південних регіонах України лунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи пролунали в Одесі. У мережі повідомляють про прильоти, втім офіційних даних наразі немає.

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